الشباب والرياضة تعلن جاهزية "الشعب" و"النجف"

شفق نيوز/ اعلن مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، عن عودة ملعبي الشعب والنجف الدوليين لاستضافة المنتخبات الوطنية ومسابقة الدوري العراقي الممتاز، بدءاً من الجولة السابعة لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال طالب جابر لوكالة شفق نيوز، إن الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات ملعبي الشعب والنجف جبارة واستثنائية لإبقاء الملعبين ضمن الجاهزية المطلوبة لتضييف تدريبات المنتخبات الوطنية ومباريات الدوري الممتاز.

واوضح "اتخذنا الخطوات السليمة للحفاظ على أرضية الملعبين حتى يواصلا في استقبال المباريات الخاصة بدوري الكرة الممتاز والانشطة الرياضية الاخرى بانسيابية".