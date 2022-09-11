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الشباب والرياضة تعلن تقليصاً بعدد الأندية العراقية بعد "عمليات تفتيش"

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-11T09:50:04+0000
الشباب والرياضة تعلن تقليصاً بعدد الأندية العراقية بعد "عمليات تفتيش"

شفق نيوز/ أعلن معاون مدير عام دائرة التربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة رئيس لجنة التقييم موفق عبد الوهاب، يوم الأحد، عن وجود عملية تقليص لعدد كبير من الأندية الرياضية بعد إجراء عملية التفتيش.

وقال عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز، "توجد للأندية فرصة لتصحيح وضعها الإداري والمالي على وفق ضوابط وتعليمات اجازات تأسيس الاندية". وأضاف، ان "لجنة التقييم ودراسة واقع حال الأندية والمشكلة من قبلنا ، أنجزت أعمال تقييم أغلب الأندية الرياضية المسجلة لدى دائرة التربية البدنية و الرياضة"، لافتا الى ان "تشكيل اللجنة تم بناءً على توجيه الوزير وكان يتابع اولا بأول كل التفاصيل ويستفسر يوميا".

وبين عبد الوهاب ان "التقييم موثق بالصور والفيديوهات وهناك اندية موجودة بالاسم ولَم نجد لها اثرا على ارض الواقع واستفسرنا من الموجودين في اداراتها فطلبوا مهلة وبعضهم قال لا يوجد لدينا شيء ممكن إجراء التقييم على أساسه".

واوضح ان "هذا الامر حدث في محافظتي ديالى بناديي ( فتاة ديالى و ابي صيدا)، وبابل بناديي ( بلدي والوردية)،كما لم تستطع اللجنة الوصول الى بعض الاندية بسبب سخونة المنطقة الموجودة فيها".

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