الشباب والرياضة تصدر توضيحا حول تعرض تمثال النجم الراحل أحمد راضي للضرر

شفق نيوز/ نفت وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة، ما تناقلته بعض المواقع الخبرية من أنباء تشير الى تضرر تمثال الراحل الاسطورة نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم احمد راضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذا الخبر يفتقد الى المصداقية تماما.

كما أشارت الوزارة إلى أن قوة حماية ملعب الشعب الدولي أكدت عدم وجود اي تعرض لتمثال الاسطورة احمد راضي او تعرضه للكسر وتؤكد ان التمثال على وضعه الطبيعي ولا صحة بتاتًا للانباء والصور التي تناولتها قناة الرابعة بشأن تعرض التمثال للكسر.

وأهابت الوزارة في بيانها بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية أثناء نقلها للأخبار وأخذها من مصدرها الموثوق تجنبا للوقوع في الخطأ.