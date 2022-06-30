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الشباب والرياضة تحسم جدل "البيت الجوي" وتصادق على الهيئة المؤقتة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T09:02:57+0000
الشباب والرياضة تحسم جدل "البيت الجوي" وتصادق على الهيئة المؤقتة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مصادقتها رسمياً على هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية يدعمها الرئيس المستقيل من النادي شهاب جاهد.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الشباب والرياضة اعترفت بالهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية والمقربة من الرئيس المستقيل شهاب جاهد، وصادقت عليها بشكل رسمي".

وكان وزير الدفاع جمعة عناد خاطب في 8 حزيران 2022، وزارة الشباب والرياضة معلناً عن تشكيل هيئة مؤقتة لادارة شؤون نادي القوة الجوية الرياضي.

وكانت المجموعة الثانية التي يرأسها هيثم كاظم العضو السابق للنادي عقدت مؤتمرا حلت به ادارة النادي وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة سمير كاظم.

وكان نادي القوة الجوية أعلن، في 27 حزيران 2022، عقد اجتماعا "استثنائيا" للهيئة العامة لاختيار هيئة مؤقتة للنادي، ومناقشة مواضيع خاصة بـ"مصير البيت الجوي".

يذكر ان الادارة قسمت إلى إدارتين الأولى يقودها قائد القوة الجوية رئيس النادي المستقيل شهاب جاهد الذي شكل ادارة مؤقتة عن طريق وزارة الدفاع، والإدارة الثانية التي تنوي عقد مؤتمر يوم غد لتشكيل هيئة مؤقتة بإشراف وزارة الشباب والرياضة يقودها عضو ادارة النادي هيثم كاظم.

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