الشباب والرياضة النيابية: سنمرر قانون الاندية رغم المعارضة الحكومية والسياسية الكبيرة

شفق نيوز/ شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، يوم السبت، على ضرورة تمرير تشريع قانون الاندية رغم المعارضة الحكومية والسياسية الكبيرة لتشريعه.

وقال النائب عباس عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الاندية الرياضية تم عرضه في العديد من الحوارات واللقاءات، وفي اماكن رياضية مختلفة"، مؤكداً "اخذنا الاراء والمقترحات المحترمة والمهنية، واستمعنا لخبراء داخل وخارج العراق واشادوا بالقانون".

وأضاف عليوي أن "مشكلتنا هي الحكومة، لانها غير راضية واعترضت بخصوص الامتيازات التي وضعناها للاندية"، مبيناً أن "الاندية اذا حصلت على تلك الامتيازات فستكون لديها أموال وراعية لنفسها فضلاً عن امور خدمية اخرى تسهم في تطوير اداءها".

وأشار إلى أن "اعتراض بعض الجهات السياسية كانت لها الاثر في عدم مصادقة رئيس الجمهورية على تمرير القانون"، مؤكداً أن "وجود القانون افضل من عدمه، فاليوم نرى الاندية تعمل بفوضى لعدم امتلاكها السند القانوني الذي يحميها، إذ من الضروري ان تتم الموافقة على تمرير القانون".

وتابع قائلاً، "قد نختلف بوجهات النظر حول نقطة او نقطتين لكن لايعني ذلك رفض القانون بالكامل"، مبيناً أن "هناك شخصيات سياسية كبيرة ترفض القانون مع أن كل الفقرات تصب لصالح الاندية خصوصاً الجماهيرية وحتى كل الاندية العراقية من الفاو الى زاخو".

وشدد على أن "هذا القانون لابد أن يمرر، وسبق لنا أن واجهنا نقداً في قانون الاتحادات، وكانت هناك ضغوطات أيضاً، لكنه مرر كما سيمرر قانون الاندية الذي واجه معارضة اكبر".

وختم عليوي حديثه قائلاً ،"اطمئن الوسط الرياضي بأن القانون متى ما اكتمل النصاب في البرلمان سيصوت عليه"، موضحاً أنه "التقى باغلب الاعضاء واقنعهم بهم لان "هدفنا من وراء ذلك مصلحة الاندية وتطوير الرياضة العراقية" على حد قوله.