الشباب والرياضة: المعطيات تشير لنجاح الملف العراقي في استضافة خليجي 25

شفق نيوز/ اعلنت دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة، أن الوزارة بالتعاون مع محافظة البصرة والهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، ستقوم بإرسال تقارير دورية نصف شهرية إلى اللجنة الخليجية التي زارت البصرة في الأسبوع الماضي من أجل اطلاعها على مراحل إنجاز المشاريع الرياضية والخدمية في المحافظة .

وقال أحمد عودة زامل مدير عام الدائرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة ارتأت أن نقوم بهذا الاجراء لتواكب اللجنة الخليجية لعملنا وتطلع على مراحل انجاز العمل قبل البت في القرار النهائي بخصوص تضييف البصرة لبطولة الخليج بنسختها الـ25".

وأضاف زامل، أن "دائرة التربية البدنية والرياضة بالتعاون مع دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات ودائرة العلاقات والتعاون الدولي ودائرة الشؤون الهندسية والفنية وبالتنسيق مع محافظة البصرة والهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم تتابع عن كثب الاستعدادات الجارية في محافظة البصرة من أجل رفع تقرير دوري عن سير الأعمال في المرافق الرياضية والخدمية، وعرض الصورة الإيجابية عن تواصل الاستعدادات لاحتضان بطولة الخليج".

واشار الى ان "زيارة الوفد الخليجي الأخيرة إلى البصرة كانت إيجابية وكونت صورة للجنة بأن البصرة قادرة على تضييف البطولة من خلال توافر البنى التحتية الرياضية والبنى الخدمية التي تتعلق بالفنادق والمستشفيات والأماكن الترفيهية"، مبينا أن "المعطيات تشير إلى نجاح الملف العراقي في التضييف بعدما لاقى دعم واهتمام الأخوة في الخليج".