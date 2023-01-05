الشباب والرياضة العراقية تخصص 3 ملاعب لمشاهدة مباريات خليجي 25 مجاناً

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، مساء اليوم الخميس، أن ثلاثة ملاعب لكرة القدم في بغداد ومحافظتين ستفتح أبوابها مجاناً أمام الجمهور لمشاهدة مباريات خليجي 25 عبر شاشات عملاقة.

وقال المبرقع في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "نفتح ملاعبنا أمام جماهيرنا للمشاهدة عبر شاشاتها الرئيسة مجانا، وهي ملعب المدينة في بغداد، وملعب كربلاء الدولي، وملعب الكوت الأولمبي".

وتنطلق منافسات بطولة كأس خليجي 25 مساء يوم غد الجمعة في محافظة البصرة، حيث ستقام احتفالية بالمناسبة تليها انطلاق أولى المباريات بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.