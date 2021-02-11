الشباب تنتهي من ترميم ملعب كربلاء وتطلق حملة لـ"الشعب"

شفق نيوز/ اعلن مدير دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشبابِ والرياضة انهاء الاعمال في ملعب كربلاء الدولي بسعة 30 ألف متفرج للاستحقاقات المقبلة.

وقال طالب الموسوي لوكالة شفق نيوز إن ملعب كربلاء بات جاهزا لانشطة منتخباتنا والاندية بعد ترميمه بشكل كامل.

ولفت الى ان هنالك حملة خلال التوقف بين المرحلتين لدوري الكروي لترميم وادامة ملعب الشعب الدولي وباقي الملاعب التابعة للوزارة.

واضاف الموسوي ان الملاعب التي احتضنت منافسات الدوري العراقي الممتاز في اجواء ممطرة، تعرضت الى تلف الارضيات بسبب ضغط المباريات وهذا يتطلب عملا دقيقا وسريعا لاعادتها بصورة كاملة وجميلة لتكون جاهزة للمرحلة المقبلة لاحتضان انشطة المنتخبات الوطنية.