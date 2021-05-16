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الشباب تعد برنامجاً متكاملاً لتهيئة المدينة الرياضية لاحتضان لقاء العراق وطاجيكستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T08:57:35+0000
الشباب تعد برنامجاً متكاملاً لتهيئة المدينة الرياضية لاحتضان لقاء العراق وطاجيكستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأحد، عن جاهزيتها لاستقبال المباريات الدولية الودية في مدينة البصرة الرياضة في إطار تحضيرات المنتخب العراقي للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات الفنية والادارية قائمة لاستقبال المنتخبين العراقي والطاجيكستاني في محافظة البصرة لإقامة المباراة الدولية الودية بين المنتخبين في ملعب البصرة الدولي في الرابع والعشرين من شهر أيار الجاري".

وأضاف ، ان "الوزارة أعدت برنامجاً متكاملا لتهيئة المدينة الرياضية وملاعبها من جميع النواحي لاحتضان  هذه المباراة التي ستقام قبل خوض  المنتخب العراقي الذي يحتل صدارة المجموعة الآسيوية الثالثة، مباريات التجمع في مملكة البحرين خلال شهر حزيران المقبل، كما تم تهيئة الجوانب اللوجستية والفنادق التي ستستقبل المنتخبين العراقي والطاجيكستاني".

وأوضح الموسوي أن "الوزارة ستقوم باستضافة وفدين من الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ورابطة الإعلام الرياضي المرئي في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع نقابة الصحفيين العراقيين والتي ستنعكس على الجهود المبذولة لإنجاح التغطية الإعلامية لمباراة العراق وطاجيكستان".

وبين مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أن "إقامة المباريات الدولية الودية في العراق وتضييف بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسخته الـ 25 في البصرة ستسهم في رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

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