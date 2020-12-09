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الشباب تبحث مع شركة تركية إكمال ملعب كربلاء وإنشاء مشاريع تدر ربحاً

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-09T18:53:24+0000
الشباب تبحث مع شركة تركية إكمال ملعب كربلاء وإنشاء مشاريع تدر ربحاً

شفق نيوز/ بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاربعاء، مع احدى الشركات التركية إكمال مقتربات ومحيط ملعب كربلاء.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجال استقبل وفد شركة بهادر كول التركية المنفذة لملعب كربلاء الدولي، وجرى خلال اللقاء التباحث في آلية إكمال مقتربات ومحيط ملعب كربلاء الدولي بمشاريع إستثمارية متنوعة، ومدرة للربح وفقا للخرائط وما يتم العمل به في المشاريع المرفقة بالملاعب والمدن الرياضية عالمياً".

كما بحث الجانبان "عمل جدار لمحيط ملعب كربلاء الدولي فضلاً عن عمل دراسة كاملة لإستغلال المنطقة الخارجية لتكون ضمن الإستثمارات وفق الضوابط لتأتي بعوائد مالية".

وأشار درجال الى أن "المشاريع الرياضية في جميع بلدان العالم يتم انشائها وفق جدوى إقتصادية تؤسس لمشاريع عمرانية وأقتصادية وسياحية مرافقة للمشروع الأصلي، وهو ما نبحث عنه اليوم في جميع المنشآت التي تنفذها وزارة الشباب والرياضية كإستراتيجية مستقبلية".

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