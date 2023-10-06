الشباب "بوجوهه الجديدة" يمطر شباك التاجي برباعية ودية

شفق نيوز/ حقق منتخب الشباب لكرة القدم، اليوم الجمعة، الفوز على منتخب التاجي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في أولى مبارياته التجريبية على ملعب التاجي في بغداد.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "منتخب الشباب وبعناصره الجديدة، وبحضور عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد ناصر، هيمنَ على مجريات الشوط الأول من مباراته أمام التاجي، ونجح بالوصول إلى المرمى عدة مرات، لكن الهدف الأول تأخرَ حتى الدقيقة 29، عندما نجحَ كرار جعفر بتسجيله والذي انتهى به الشوط الأول".

وأضاف البيان أن "السيطرة شبه التامة لمنتخب الشباب استمرت في شوطِ المباراة الثاني، حيث أضاف اللاعب البديل جابر محمد الهدفَ الثاني في الدقيقة 50، تبعه بالهدف الثالث في الدقيقة 77 اللاعب مصطفى نواف، بينما جدّد البديل جابر محمد الهدفَ الرابع والثاني الشخصيّ له في الدقيقة 87، لتنتهي بعد ذلك المباراةُ بفوز منتخب الشباب بأربعة أهدافٍ مقابل لا شيء لفريق التاجي".

ومن المؤمل، بحسب البيان، أن "يخوضَ منتخب الشباب لقاءً ودياً آخر يوم الثلاثاء المُقبل أمام نادي المرور، ومن ثم سيغادر إلى الإمارات لملاقاةِ منتخبها ودياً في الرابع عشر والسابع عشر من هذا الشهر".