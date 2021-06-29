الشباب النيابية توضح سبب عرقلة إقرار قانون الاندية الرياضية وتطلق تحذيراً

شفق نيوز/ أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس عليوي ، يوم الثلاثاء، سبب تأجيل التصويت على قانون الأندية الرياضية في المجلس.

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان اجل التصويت على اقرار القانون الى يوم الخميس، مبديا استغرابه لهذا التأجيل غير المبرر".

وأضاف، أن "بعض الاندية المستفيدة هي من تعترض وتسعى لاعاقة التصويت على القانون وتتذرع بحجج لا تخدمها بغية عرقلة اقرار القانون"، مؤكدا ان "سبب العرقلة هو لأبرز نقطة بالنسبة لهم وهي تغيير الإدارات في الاندية بعد كل دورتين أي بعد ثماني سنوات، وليس وجود نقاط عديدة لاتخدمهم في القانون كما يدعون".

وتابع عليوي، أن "القانون اذا لم يقر فالاندية ستذهب الى الهاوية بسبب عدم وجود قانون يحميهم وهذه كارثة لمستقبل الاندية".

وقال، "من ضمن نقاطنا التي اعترضت عليها الاندية ، هي ان تكون هنالك رؤوس اموال تدعم الاندية من خلال استثمارها للتخلص من نفوذ المؤسسات التي تدعمها ماليا كالوزارات الحكومية".

وبين أن "الاندية ستشهد اياما صعبة وستكون حالها حال نادي الطلبة الذي هو الان مهدد بالهبوط لاعتماده على مؤسسة تدعمها واليوم نرى ان المؤسسة تخلت عنه ولم تدعمه ماليا ، وسيكون هذا حال اندية الزوراء والجوية والشرطة والنفط والكرخ كلها مهددة في حال سحب المؤسسات يدها عنها".