البرلمان يتحدث عن "تحريض" حال دون إقرار قانون الأندية الرياضية

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي عباس عليوي، يوم الأربعاء، عن سبب عدم إقرار قانون الأندية الرياضية.

وأكد عليوي لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء بتحريض من بعض رؤساء الاندية حول مادة تحديد دورتين للهيئات الادارية".

واضاف ان "رئاسة المجلس أعطت وعوداً بأن قانون الاندية لن يمرر بأي شكل من الأشكال".

وتابع عليوي "بما انه لم يصوت على القانون في هذه الدورة فقد انتهى القانون لأنه لم يأتِ من الحكومة وانما هو مقترح من اللجنة الشباب والرياضة وبالتالي اللجنة القادمة والحكومة القادمة هي من تكون مسؤولة عن إعداد قانون جديد، وبهذا خسرت الاندية قانونا كان سيخدمها".

وبين ان "القانون سيخدم الاندية والذي تضمن مجموعة من المواد التي تعطي امتيازات للاندية منها ، امتلاك النادي للمنشآت والأراضي التي في حوزته ومادة تسمح للشركات واصحاب رؤوس الاموال برعاية ودعم الاندية مقابل الاعفاء الضريبي والسماح للشركات واصحاب رؤوس الأموال بتأسيس أندية.