الشباب العراقي يواجه نظيره الإماراتي في مباراة ودية ثانية والمدرب يطلب "الصبر"

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره الإماراتي في مباراةٍ تجريبية ثانية على ملعب دبا الفجيرة، فيما أكد مدرب المنتخب العمل على تحديد أخطاء المباراة الأولى وتلافيها.

وأنهى المنتخب اخر وحداته التدريبية في ملعب الفجيرة أمس استعدادا للقاء اليوم.

وكان منتخب الشباب العراقي، قد خسر في المواجهة الأولى أمام نظيره الإماراتي السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراةِ التي استضافها ملعب دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة .

وقال مدرب منتخب الشباب عماد محمد، لوكالة شفق نيوز "طلبت من اللاعبين تلافي الأخطاء التي حصلت في مباراة يوم السبت الماضي، والتي شهدت أخطاء فردية كثيرة، وانسحبت على الأداء الجماعي، ما أدى إلى الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف".

وأكد محمد أن "فريقنا جاهز للقاء اليوم وسنسعى لتقديم مستوى جيد ينعكس على عملنا خلال الأيام الماضية ومن خلال التدريبات اليومية قبل لقاء اليوم".

وأوضح مدرب منتخب الشباب لقد "شخصّنا الأداء العام، واتضح بأن معظم اللاعبين بحاجة إلى عمل كثير وطويل وهذا لا يأتي بين ليلة وضحاها وعلينا الصبر قليلا".

وبين انه لم "نأت الى الامارات لكي نحقق الفوز فقط في تلك المباراتين، بقدر ما هو تأسيس لمنتخب المستقبل والاستفادة الفنية، لكن هذا لا يعني القبول بالأخطاء الفردية والجماعية التي حصلت داخل مباراة السبت الماضي، أو نسيان الواجبات التي تدرب عليها المنتخب في المرحلة السابقة رغم قصر فترة تجمع المنتخب، وما نتج عنها من اختبارات واختيار للاعبين وغياب بعض اللاعبين عن التشكيلة بينهم لاعبون محترفون ومحليون".