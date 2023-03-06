"الشباب العراقي" يختتم استعداداته لملاقاة سوريا ومحمد يحفز لاعبيه: غداً يوم التأهل

شفق نيوز / اختتم منتخبُ الشباب العراقي، اليوم الاثنين، آخرَ وحداته التدريبيّة، في ملعبِ جامعةِ النقل والمُواصلات في طشقند استعداداً لملاقاةِ المنتخب السوري يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الجولةِ الأخيرة من دوري المجموعاتِ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قبل انطلاقِ التدريبات، أكد مدربُ منتخب الشباب عماد محمد للاعبين على ضرورةِ الاعتمادِ على أنفسهم والثقة بقُدراتهم داخل الملعب في مباراةِ الغد، واحترام المنتخب المقابل، كما طالبهم بالتعامل بطريقةٍ صحيحةٍ في تلك المباراة، حيثُ ستكون عيونُ الشعب العراقيّ بأكمله صوبهم، تترقب نتيجةً إيجابيةً في مباراتهم التي ستنقلهم إلى الدورِ الثاني من هذهِ البطولة".

وأضاف البيان أن "بعد ذلك، انطلقت تدريباتُ المنتخب وسط تفاؤل اللاعبين بتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام سوريا، حيث تركزت على بعض الجوانب التكتيكيّة والتدريبات الخاصة"، مبينا أن "رئاسةُ الوفد أقامت دعوةَ غداء للجهازين الفني والإداري واللاعبين خارج مقرّ السكن من أجل الابتعادِ عن الروتين، وكذلك من أجل الابتعادِ عن الضغوطات".

وسيقود مباراة الغد طاقم تحكيم مؤلف كل من حكم الوسط البحريني عمار إبراهيم، والحكم المساعد الأول البحريني أيضاً فيصل علاوي، والحكم المساعد الثاني من هونك كونك، سو كي من. أما الحكم الرابع فسيكون الإماراتي يحيى الملا.