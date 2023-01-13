الشباب العراقية تحصي لشفق نيوز "الجماهير العربية" بخليجي 25 وتتعهد بحفل اختتام "مبهر"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، تفاصيل العمل لإنجاح المباريات في خليجي 25 بمحافظة البصرة، وفيما أحصت أعداد الوافدين عبر المنافذ الحدودية لتشجع منتخبات بلدانهم، أكدت سعيها بأن لا يقل حفل الاختتام أهمية عن حفل الافتتاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "كل مباراة تحتاج إلى جهود عالية خلف الكواليس، ويتم العمل من خلال التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات الساندة لها في اللجنة التنظيمية العليا من أجل إنجاح هذا الحدث الكروي".

وأضاف حسن، أن "الوزارة استعدّت للبطولة بكل كوادرها الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار طيلة فترة الإعداد لها، ولا يزال العمل مستمرا حتى الآن، لاظهار الملاعب بأفضل حلّة أمام الجمهور، وهو ما بدا جليا خلال حفل افتتاح البطولة بملعب جذع النخلة".

وتابع، أن "الأنظار تتجه حاليا إلى حفل الختام، وتسعى وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الساندة الأخرى بأن لا يقل اهمية عن حفل الافتتاح".

وعن التسهيلات لدخول الوافدين أوضح حسن، أن "المنافذ الحدودية اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول الجمهور، سواء عبر منفذ سفوان أو عن طريق مطار البصرة الدولي، أو القادمين إلى بغداد ومن ثم يتوجهون إلى البصرة عبر الطريق البري أو الجوي".

وأشار إلى أن "مديرية المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات وضعت كل امكانياتها لتسهيل وصول المشجعين بالوقت المناسب، وتم تسجيل دخول أكثر من 40 ألف مشجع عبر منفذ سفوان والمنافذ الأخرى، لشدّ أزر الفرق ومتابعة مباريات البطولة، التي نأمل أن تكون فاتحة خير على العراق لاستضافة باقي البطولات الدولية والقارية".