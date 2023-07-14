الشباب العراقية تتراجع عن سحب يد مدير عام بعد أيام من القرار (وثيقتان)

شفق نيوز/ قررت وزارة الشباب والرياضة العراقية، إلغاء أمر إداري صدر (بتاريخ 5 تموز)، والقاضي بسحب يد مدير عام التنسيق والمتابعة في الوزارة اكرم نعيم عطوان، من الوظيفة لمدة 60 يوماً دون توضيح أسباب الإجراء.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، والذي ورد فيها: بناء على التظلم المقدم من قبل اكرم نعيم عطوان مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة واستنادا للصلاحيات الممنوحة ايانا ولمقتضيات مصلحة العمل قررنا الغاء الامر الوزاري 711 بالعدد 1595 بتاريخ 5 تموز 2023 ، وينفذ الأمر من تاريخ الصدور .

وكان وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع اصدر أمراً يتضمن سحب يد مدير عام التنسيق و المتابعة في الوزارة، اكرم نعيم عطوان من الوظيفة لمدة 60 يوماً دون ذكر الأسباب .