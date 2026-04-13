الشائعات قد تكون حقيقة.. تطورات جديد بشأن استبدال ايران بإيطاليا في المونديال

شفق نيوز- طهران

تصاعد الجدل بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026 بعد تجدد تكهنات عن احتمال استبدال المنتخب الإيراني بإيطاليا في حال تعذر مشاركته، بسبب اوضاع الحرب القائمة.

الجدل في ايران عاد الى الواجهة بعد منشور منسوب إلى مراسل برازيلي في شبكة ESPN على منصة إكس، تحدث فيه عن سيناريو قد يفتح الباب أمام عودة إيطاليا إلى كأس العالم إذا خرجت إيران من البطولة.

ووفق تقرير نشرته وكالة "إيلنا" الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن هذا الطرح يفترض إقامة ملحق خاص بمشاركة فريقين من أوروبا وفريقين من آسيا، مع حديث عن احتمال بحث الأمر أو حسمه بحلول 30 نيسان ابريل.

الاتخاد الايراني لكرة القدم يشير الى تمسكه بالمشاركة في المونديال، ولا نية للمقاطعة البطولة حيث مباريات المنتخب الايراني تستضيفها اميركا، رغم شائعات تحدثت عن احتمال نقل هذه المباريات إلى المكسيك.