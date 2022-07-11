السيلية القطري "يتنازل" عن حقه بمحمود المواس لصالح الشرطة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-11T16:35:41+0000

شفق نيوز/ تنازلت ادارة نادي السيلية الرياضي القطري، يوم الاثنين، عن "حقها القانوني" مع اللاعب السوري محمود المواس، ليواصل تمثيل فريق نادي الشرطة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وقالت الادارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "النادي يحترم العلاقة الاخوية بينه وبين وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وعضو ادارة نادي الشرطة عدي الربيعي، اللذان سعيا من اجل حل الاشكال حول ضم لاعب الشرطة المحترف السوري محمود المواس". وكان محمود المواس قد وقع عقدا مع نادي الشرطة العراقي يمتد لموسمين انتهى موسم وتبقى موسماً اخر، كما قام اللاعب بنفس الوقت بتوقيع عقد مع نادي السيلية خلال الانتقالات الشتوية منتصف الموسم الاخير، مما ادى الى مساءلته قانونياً من ناحية ادارة السيلية التي تنازلت عن حقها.

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