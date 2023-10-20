"السيستم الاسيوي" يحرم ثلاثة لاعبين من تمثيل الزوراء امام النجمة اللبناني

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الزوراء، يوم الجمعة، أن ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي لن يشاركوا ضمن أمام النجمة اللبناني في كأس الاتحاد الاسيوي الاثنين المقبل.

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، ان الزوراء سيلاقي النجمة اللبناني الذي وصل الى البصرة يوم امس في البصرة يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري بغياب ثلاثة لاعبين مهمين تم التعاقد معهم مؤخرا بسبب "السيستم الاسيوي" الذي غلق مطلع الشهر الجاري.

واضاف ان اللاعبين هم احمد زامل واحمد جلال وكاظم رعد، مشيرا الى ان الاتحاد الاسيوي لايسمح بتمثيلهم الزوراء كون الادارة تعاقدت مع الثلاثي بعد غلق الانتقالات الاسيوية يوم 5 من الشهر الحالي.

وبين انه في حال تأهل الزوراء للمرحلة الثانية من كأس الاتحاد الاسيوي سيسمح الاسيوي بعد التأهل لتمثيل اللاعبين الثلاث الفريق حسب النظام الاسيوي المتبع.

واشار الى ان تمثيل اللاعبين الثلاثة لا يشمل الدوري العراقي الذي ينطلق 27 من الشهر الحالي، موضحاً انهم سيمثلون النوارس بدوري المحترفين.

يشار الى ان فريق الزوراء تعادل مع الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الاسيوي في البحرين بهدف لكل فريق سجل هدف الزوراء اللاعب ميثم جبار في الدقيقة الخامسة.

وكان الزوراء تغلب على الحدود ودياً بثلاث] اهداف دون مقابل سجل الاهداف اللاعب كولينس هدفين ومحمد علي عبود.