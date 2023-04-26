السيتي يلتهم أرسنال ويشعل سباق الفوز بالدوري الإنكليزي

فاز فريق مانشستر سيتي أمام أرسنال برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر سيتي، كيفين دي بروين ثنائية، جون ستونز، هالاند هدفا لكلا منهما، بينما أحرز روب هولدينغ هدف المدفعجية الوحيد بالدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، يصل مانشستر سيتي، إلى النقطة رقم 73، مواصلا الزحف نحو أرسنال المتصدر برصيد 75 نقطة، مع وجود أفضلية للمدفعجية في عدد المباريات.