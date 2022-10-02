السيتي يكتسح اليونايتد بمباراة التسعة أهداف

شفق نيوز/ اكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (6-3) في الديربي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع على سداسية السيتي فيل فودين بالهاتريك في الدقائق (8- 44- 73) وهاتريك آخر لإيرلنج هالاند في الدقائق (34- 37- 64)، بينما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد أنتوني في الدقيقة (56) وأنتوني مارسيال في الدقيقتين (84- 90).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس.