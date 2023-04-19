السيتي والانتر يعبران إلى نصف نهائي دوري الأبطال

شفق نيوز/ تأهل كل من مانشستر سيتي وانتر ميلان، مساء الأربعاء، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المان سيتي استفاد من فوزه ذهابا بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى المربع الذهبي بفوزه بمجموع المباراتين (4-1)، إذ سيلاقي ريال مدريد.

السيتي تقدم بهدف عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 57، قبل أن يعادل البايرن النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها جوشوا كيميتش (ق 83).

وفي المباراة الثانية، تمكن إنتر ميلان من التأهل أمام بنفيكا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد جوزيبي مياتزا، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق

تقدم نيكولو باريلا بهدف لصالح إنتر ميلان أصحاب الأرض في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وأدرك أورسنيس التعادل لصالح بنفيكا في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني عزز لاوتارو مارتينيز تقدم إنتر ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 66، وضاعف خواكين كوريا النتيجة لصالح إنتر ميلان مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وقلص أنتونيو سيلفا النتيجة مسجلًا الهدف الثاني لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 86.

وأدرك بنفيكا التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة عن طريق بيتار موسى، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ويتأهل إنتر ميلان بمجموع المباراتين 5-3.

ومن المقرر أن يلاقي إنتر ميلان مواطنه إي سي ميلان في الدور نصف النهائي في ديربي إيطالي خالص