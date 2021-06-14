السويد يفرض التعادل على إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب إسبانيا مع السويد، مساء الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل دون تسجيل أهداف، رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الإسباني الذي فشل في ترجمة الفرص المتاحة للاعبيه.

وتقابل المنتخبان 13 مرة على صعيد اللقاءات الرسمية والودية وكانت الغلبة لصالح الإسبان بواقع 5 انتصارات مقابل 3 للسويد و5 تعادلات.

وأضاف كل منتخب نقطة إلى رصيده، ويحتلان المركز الثاني، علما أن منتخب سلوفاكيا يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه 2/1 على منتخب بولندا.

وفي الجولة المقبلة يلعب منتخب إسبانيا مع بولندا، يوم السبت، في حين يلعب منتخب السويد مع سلوفاكيا يوم الجمعة.

وتتأهل إلى دور الـ16 المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى والثانية في 12 مجموعة، وتتبعها أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.