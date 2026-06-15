السويد تكتسح تونس بخماسية وساحل العاج تخطف فوزاً قاتلاً من الإكوادور

شفق نيوز- متابعة

استهل منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيره التونسي بنتيجة (5-1)، فيما خطف منتخب ساحل العاج انتصاراً ثميناً على الإكوادور بهدف متأخر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي المباراة التي أقيمت فجر اليوم الاثنين على ملعب مونتيري في المكسيك، فرض المنتخب السويدي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح التسجيل عبر ياسين العياري في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز ألكسندر إيزاك النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 30.

ونجح منتخب تونس في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمر الرقيق في الدقيقة 43، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم السويد (2-1).

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه الهجومي، حيث أضاف فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحرازه هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السويدي مجموعته مؤقتاً بعدما وجه رسالة قوية لمنافسيه في البطولة.

وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات المجموعة الخامسة، افتتح منتخب ساحل العاج مشاركته في المونديال بفوز صعب على الإكوادور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لينكولن فيلد بمدينة فيلادلفيا الأميركية.

وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن البديل أماد ديالو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90، مستثمراً هجمة فردية مميزة قادها المدافع ويلفريد سينغو، لينهيها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ومنح الهدف القاتل منتخب ساحل العاج أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند صفر من النقاط بانتظار الجولات المقبلة.