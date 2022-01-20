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السوري مخلوف يقود "أنيق العراق" الاسبوع المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-20T08:38:35+0000
السوري مخلوف يقود "أنيق العراق" الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن تادي الطلبة الرياضي، يوم الخميس، عن اتفاق نهائي مع المدرب السوري انس مخلوف لقيادة "الانيق" في المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، مشيراً إلى وصوله بغداد الاسبوع المقبل.

وقال المدرب المساعد لنادي الطلبة مهدي كاظم "ابو هيلة"، لوكالة شفق نيوز، إن ادارة نادي الطلبة اتفقت مع المدرب السوري انس مخلوف لقيادة الانيق  في المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، مبيناً أن المدرب السوري سيصل يوم الاثنين المقبل الى بغداد لتسلم مهمته والتعاقد رسمياً مع ادارة النادي .

واوضح أن اختيار الادارة كانت بمحلها، سيما وان المدرب السوري له خبرة جيدة في مجال التدريب ولديه وقت كافي خلال التوقف لاعداد وتهيئة الفريق، مشيراً إلى أن لاعبين جدد ومحترفين سينضمون لتمثيل فريق الطلبة خلال الانتقالات الشتوية .

واردف قائلاً أن الجهاز الفني المساعد سيبقى معه، لافتاً إلى أنه شخصيا مستعد لخدمة ناديه في اي مكان تحتاجه الادارة كونه احد ابناء النادي .

و"أنس مخلوف" ولد بتاريخ 12 حزيران 1973 بدمشق في سوريا وهو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم سوري في مركز الهجوم، شارك مع منتخب سوريا تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب سوريا الوطني لكرة القدم.

 أما مع النوادي، فقد لعب مع روبين كازان وشينيك ياروسلافل ونادي المجد ونادي كريليا سوفيتوف سامارا.

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