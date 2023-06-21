السوداني يُكرِّم حسين سعيد بقطعة أرض في بغداد

شفق نيوز / كرّم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وبموافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، اللاعب الدولي السابق رئيس الاتحاد الأسبق لكرة القدم الكابتن حسين سعيد، بقطعة أرض سكنية في العاصمة بغداد.

وجاء هذا التكريم، نظير تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا 2007، كون حسين سعيد، الشخص الوحيد الذي حرم من التكريم بقطعة أرض في حينها.

ويأتي هذا التكريم، أسوةً بجميع أعضاء وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، ولما لهذا الحدث الآسيوي، الأثر الكبير في إسعاد الشعب العراقي، وتوحيدهم ورص صفوفهم في ظل منزلق خطير مرّ به البلد بتلك الفترة.