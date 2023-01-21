السوداني يؤكد ما نشرته شفق نيوز .. تكريم لاعبي المنتخب بقطع أراضٍ سكنية وجوازات دبلوماسية

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتكريم لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم بقطع أراضي سكنية ومنحهم جوازات دبلوماسية لفوزهم بكأس بطولة خليجي 25.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفد المنتخب العراقي المتوج بكأس بطولة خليجي البصرة 25، وأقام مأدبة غداء على شرفهم، بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.

وثمن السوداني الفوز المستحق للمنتخب العراقي بالبطولة، مشيداً بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب الوطني في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة.

واشار إلى جهود الوزارات والمحافظات بشكل عام، وجهود محافظة البصرة بأبنائها وإدارتها ومحافظها الذي بذل "جهداً استثنائياً قبل البطولة وأثناءها".

كما أثنى السوداني على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن، وعلى الجماهير التي كانت خير ساند ومساهم في نجاح البطولة، مستذكراً الضحايا الذين قضوا بسبب التدافع الذي حصل.

وأكد أن الحكومة كانت عازمة على إنجاز كل متطلبات البطولة وتنفيذ هذا الاستحقاق المهم، موجهاً وزارة الشباب والرياضة بالقيام بواجباتها في ما يتعلق بالقطاع الرياضي.

وأعلن السوداني عن عزم الحكومة على دعم المنتخب العراقي بعد أن يقدم الفريق الفني خطةً بتوقيتات زمنية للاستحقاقات القادمة لاسيما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

وأوضح أنه ومع المنجز الرياضي الذي تحقق اليوم، سوف تكون هناك مراجعة وتوسع في الأهداف الموضوعة في محور الرياضة ضمن البرنامج الحكومي، وإعداد الخطط الكفيلة بتهيئة كل متطلبات الواقع الرياضي.

وقرر السوداني تكريم لاعبي المنتخب بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم،قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن تكريم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع أعضاء المنتخب الحائز على لقب خليجي25، بقطعة أرض سكنية في بغداد، وجواز دبلوماسي.

وذكر عضو الاتحاد غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البصرة أسعد العيداني كرّم وفد المنتخب الوطني لكرة القدم بسيارة حديثة".

وثمن، الزاملي، اهتمام السوداني بـ"الانجاز الذي حققه المنتخب العراقي إثر تتويجه بلقب كأس خليجي 25، بعد فوزه الثمين على منتخب عمان 3-2"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم هو حافز للاعبين لتحقيق نتائج جيدة في البطولات الدولية المقبلة".