السوداني يوجّه وزارة الشباب والرياضة بدعم المنتديات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن صدور توجيهات إلى وزارة الشباب والرياضة لدعم المنتديات الشبابية والرياضية في جميع مناطق العراق، مؤكداً أن حكومته تبذل الكثير من أجل الرياضة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم الفائز ببطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي احتضنها العراق، وهنّأ لاعبي المنتخب الذين أسهموا في إدخال الفرحة على قلوب العراقيين.

وبيّن أن تكريم المنتخبات، في مختلف المجالات الرياضية، رسالة اهتمام من الحكومة، كما يمثل منهجاً وتوجهاً حكومياً لإيمان الحكومة بأهمية الرياضة.

وأشار إلى أن استضافة البطولات تدلّ على استقرار الدول وقدرتها على تنظيم البطولات الرياضية التي تمثل وسيلة تواصل بين الشعوب، وليست مجرد هواية.

وأكد السوداني صدور توجيهات مباشرة إلى وزير الشباب والرياضة لدعم المنتديات الشبابية والرياضية في جميع مناطق العراق، منوهاً بأن الرياضة تحتل مكانةً خاصة عند العراقيين، وهو ما يدفع الحكومة لبذل الكثير من أجل الرياضة.

واعتبر أن "المنتخبات العراقية التي حققت إنجازات باهرة، ستتمكن من خلال الدعم أن تضع الكرة العراقية على منصات التتويج".

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، "بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الوزراء للرياضة العراقية بمختلف مجالاتها، وبالخصوص كرة القدم".

كما عبّر مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال والاهتمام المتميز الذي يبديه بالرياضة والكرة العراقية.