لنقلها مجاناً.. السوداني يوجّه بدفع المستحقات المالية لحقوق بث مباريات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بدفع المستحقات المالية للقنوات الفضائية التي تنقل مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أوعز لوزارة المالية بدفع مستحقات حقوق بثّ مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وبين أن "الهدف هو عرضها مجاناً للجمهور العراقي، عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي والقنوات المحلية الأخرى".

ويوم غد الخميس يواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.