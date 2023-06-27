السوداني يوجه بإجراء عاجل لإعادة منتخب عراقي "عالق" في ألمانيا

شفق نيوز/ أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، اياد بنيان، عن تكفل الحكومة العراقية بأجور تذاكر السفر للوفد العراقي المشاركة في الأولمبياد الخاص بأصحاب الهمم في ألمانيا.

وقال بنيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد وصول مناشدة من قبل وفد العراق العالق في المانيا بسبب عدم امتلاكهم أموالا خاصة لقطع تذاكر السفر للعودة، قرر رئيس الوزراء وبشكل عاجل وفوري صرف مبالغ التذاكر ووجه باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتسهيل عودة الوفد للعراق المشاركة في دورة الألعاب العالمية 2023 التي اختتمت في مدينة برلين الألمانية".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء يولي دعماً لا محدوداً للرياضة بمختلف صنوفها وفعاليتها وألعابها لا سيما الرياضيون ذوو الإعاقة وذوي الهمم الذين وبالرغم من كل الصعاب باتوا يحققون أفضل النتائج في البطولات العالمية والدولية".

وكان أبطال العراق لذوي الهمم قد حققوا 13 وساماً متنوعاً بينها أربعة أوسمة ذهبية في دورة الألعاب العالمية 2023.