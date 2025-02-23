السوداني يوجه بحل مستحقات النقل التلفزيوني لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بحل مشكلة المستحقات المالية المترتبة على شبكة الإعلام العراقي والخاصة بالنقل التلفزيوني لمباريات دوري نجوم العراق.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن شكره وامتنانه لرئيس الوزراء على دعمه الكبير، مشيداً بجهوده في تذليل العقبات التي تواجه عمل الاتحاد.

وأكد درجال، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دعم رئيس الوزراء يمثل محطةً مضيئةً في تاريخ الاتحاد، ويشكل حافزاً كبيراً للعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ضمن استراتيجية تهدف إلى وصول منتخبنا الوطني إلى المونديال المقبل".