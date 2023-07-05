السوداني يوجه بتوفير دعم حكومي للارتقاء بالرياضة النسوية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتوفير دعم حكومي للارتقاء بالرياضة النسوية.

أعلن ذلك مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان خلال استضافته وفد لجنة المساواة بين كلا الجنسين ( اللجنة النسوية ) في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية برئاسة عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية بيداء كيلان، بحسب بيان لمستشارية رئاسة الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان ان "اللقاء جاء من اجل بحث سبل دعم الرياضة النسوية وتطويرها من خلال توفير دعم حكومي".

ومن اهم المقررات التي تم مناقشتها هي ضرورة اقامة مؤتمر وطني رياضي نسوي يتم من خلاله استضافة جميع المنتمين للرياضة النسوية العراقية بالاضافة الى توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية النسوية العربية للخروج بمقررات من شأنها الارتقاء بالرياضة النسوية.

كما وقدمت اللجنة ملف خاص يضم بين طياته تأسيس مرفق رياضي يحوي على منشآت رياضية متكاملة من قاعة للياقة البدنية وسكن خاص للاعبات ومركز طبي يحوي كادر طبي نسوي متخصص بالاضافة الى الدعوة لاقامة مهرجانات رياضية نسوية لمختلف الالعاب والفعاليات.