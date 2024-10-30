السوداني يوجه بتسيير رحلات إلى سلطنة عُمان لدعم منتخب العراق

شفق نيوز/ أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شركة الخطوط الجوية العراقية بضرورة تسيير عددٍ من الرحلات إلى سلطنة عُمان، بهدف تمكين الجماهير العراقية من مؤازرة المنتخب الوطني في المباراة المهمة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ذكر ذلك مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد عبدالواحد گبيان، لوكالة شفق نيوز، وأضاف أن الدعم الكبير من رئيس الوزراء لرياضة العراق يتجلى في إيمانه بأن الجماهير تلعب دوراً أساسياً في نجاح منتخبنا الوطني في التأهل للنهائيات، من خلال التشجيع والمساندة.

يذكر أن منتخب العراق سيواجه المنتخب الأردني في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على نظيره العماني في التاسع عشر من نفس الشهر.