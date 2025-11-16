السوداني يوجه بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى العراق

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الجهات المعنية والمختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى العراق لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، بعد غد الثلاثاء، ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ودعا السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، روابط الجماهير الرياضية العراقية الى الترحيب بأشقائهم الإماراتيين بروح الأخوة والمحبة، وأن يكون حضورهم مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإظهار الصورة الحقيقية عن كرم العراقيين وضيافتهم وحسن تعاملهم، وكذلك التشجيع بالروح الرياضية المعهودة.

هذا وشهدت الاكشاك المخصصة لبيع تذاكر مباراة العراق والامارات المقررة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الملحق، إقبالاً جماهيرياً كبيراً لشراء تذاكر المباراة.

ووقفت طوابير من جماهير الكرة العراقية من البصرة وباقي المحافظات لشراء التذاكر المخصصة للمباراة بعد الاعلان عن بدء البيع، على امل امتلاء الملعب لتشجيع المنتخب العراقي لتحقيق الفوز والتاهل للملحق العالمي والتنافس الاخير لنيل بطاقة التاهل الى كاس العالم 2026 .

وبحسب بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة، تم تحديد أماكن جمهور المنتخب الإماراتي، الذي سيصل الى البصرة بيوم المباراة عبر 6 الى 7 طائرات وسيغادر في اليوم ذاته بعد انتهاء اللقاء، لافتا إلى أن جميع أماكن جلوس الوفد والجمهور تم تجهيزها بشكل لائق ومنظم.

وكان علي فليح مندوب الشركة المسؤولة، قد أكد لوكالة شفق نيوز، أن بيع تذاكر مباراة العراق والإمارات، موعد طرح التذاكر للجمهور، محددة أسعارها وفقاً لأربعة مستويات بدءاً من 15 ألف دينار وحتى 50 ألفاً، مبينا انها ستُباع إلكترونياً وبنظام خاص إضافة للبيع المباشر، وستكون الأسعار وفقاً للمتعهد، كما يلي:

التذاكر "في آي بي": 50 ألف دينار

التذاكر للدرجة الأولى: 30 ألف دينار

التذاكر للدرجة الثانية: 20 ألف دينار

التذاكر للدرجة الثالثة: 15 ألف دينار

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة السابعة مساءً، في مباراة الإياب الحاسمة التي ستُقام على ملعب جذع النخلة في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.