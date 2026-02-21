السوداني يوجه بتخصيص طائرة خاصة لبعثة العراق إلى ملحق مونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد السوداني، يوم السبت، بتخصيص طائرة خاصة لبعثة العراق إلى ملحق مونديال 2026.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، و مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد، حيث أطلع على تحضيرات واستعدادات منتخبنا الوطني لخوض مباراة الملحق العالمي للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في آذار/ مارس المقبل".

وأكد السوداني "مواصلة دعم الحكومة، بكل أشكاله، للمنتخب الوطني الذي يُنتظر منه تحقيق نتيجة تليق بمكانة العراق وتعكس صورة مشرفة عن الرياضة العراقية أمام العالم"، مؤكداً أنّ "كرة القدم لم تعد لعبة فقط، وإنما مناسبة لمد جسور الصداقة والتعاون بين مختلف الشعوب".

ووجّه السوداني، بـ"تخصيص طائرة خاصة لنقل وفد منتخبنا لخوض مبارة الملحق العالمي المقررة في المكسيك، وكذلك تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات لدعم عمل بعثة المنتخب الوطني، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يخوض مواجهتين حاسمتين بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل.

ويواجه العراق الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل، ضمن مباراة فاصلة تُقام في المكسيك خلال آذار/ مارس 2026، على أن تُلعب المواجهة الحاسمة في الأول من نيسان/ أبريل.