السوداني يوجه الوزارات بدعم جميع الاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الوزارات والجهات ذات العلاقة بدعم الاتحادات الرياضية كافة وتسهيل عملها، للنهوض بواقع رياضة الإنجاز العالي في العراق.

وأكد السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على تنفيذ ومتابعة أبرز المقترحات التي انبثقت عن مؤتمر الشباب والرياضة، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة بغداد، والتي تتضمن تعديل قانون الاتحادات الرياضية، وتشكيل لجنة مختصة بمناقشة مناهج الاتحادات وإعادة النظر في ميزانيتها، وتفعيل المادة 16 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021، بشأن تخفيض أسعار تذاكر السفر للوفود الرياضية التي تسافر عبر النواقل الحكومية، فضلاً عن تسهيل منح سمات الدخول إلى ألأراضي العراقية للوفود الرياضية القادمة.

واشتملت المقترحات أيضاً على تفعيل المادة 5 من قانون مِنح الرياضيين الأبطال والروّاد، التي تنص على معالجة المصابين والمرضى، والتأكيد على وزارة الشباب والرياضة بمواصلة دعم المشاركات الخارجية الرياضية للاتحادات كافة، والإيعاز بتوفير البنى التحتية للاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، وتهيئة الأراضي اللازمة لذلك.

وتضمنت أيضاً التوجيه بمتابعة تخصيص مقر لرؤساء الاتحادات ممّن يتبوأون مناصب عربية أو آسيوية أو دولية، ومتابعة إشكالية صرف موازنة للاتحادات غير الأولمبية المتوقفة، وتخصيص موازنة لاتحاد الأولمبياد الخاص.

وأوعز رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشباب والرياضة بإزالة العقبات أمام إكمال مشروع قاعة "بغداد أرينا الرياضة" سعة 7 آلاف متفرج، التي تُعد من المشاريع الرياضية المهمة في العراق.