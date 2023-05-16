السوداني يوجه الداخلية بملاحقة مثيري الشغب والهتافات المسيئة في الملاعب العراقية

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب الرياضية.

وشدد السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ان "الاجراءات القانونية ستكون كفيلة بالحد من هذه الحالات الدخيلة على ملاعبنا والبعيدة كل البعد عن الاخلاق الحميدة التي يتمتع بها أبناء شعبنا".

بدوره تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باتخاذ كل ما يلزم من اجل "الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستشري مؤخرا في ملاعبنا"، وفقاً للبيان.

ومنذ سنوات عدة تشهد ملاعب كرة القدم العراقية أحداث شغب بين الحين والآخر بين الجماهير وبين الجماهير والحكام والكوادر التدريبية للفرق المتنافسة، إلى جانب هتافات مسيئة يتخللها كلمات بذيئة وخادشة للحياء.