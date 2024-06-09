السوداني يوافق على تأسيس مشروع "البطل الاولمبي"

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على تأسيس ودعم مشروع البطل الاولمبي "الإنجاز الأولمبي" والمتمثل بتحقيق انجاز اولمبي "ميدالية اولمبية" في أولمبياد 2032 في استراليا .

وجاءت موافقة رئيس الوزراء بناء على مقترح تقدم به مستشاريه لشؤون الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

ذكر ذلك مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد عبد الواحد گبيان في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، مؤكداً أن رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لكل الرياضات في العراق لتحقيق الهدف الاكبر الا وهو حصد الانجازات لرياضة البلد ورفع راية العراق في كل المحافل العربية والدولية .

وبين أن وزارة الشباب والرياضة ستشترك في هذا المشروع الكبير، فضلا عن مشاركة خبراء رياضيين من داخل وخارج العراق.

ويهدف تأسيس مشروع البطل الأولمبي إلى صناعة بطل أولمبي في مختلف الألعاب يكون رافداً للمنتخبات الوطنية للمشاركة في المحافل الدولية وتحقيق وسام عراقي في الأولمبياد بعد الوسام النحاسي اليتيم الذي تحقق في أولمبياد روما عام 1960 عن طريق الرباع عبد الواحد عزيز.

ويشير مشروع البطل الأولمبي أو الإنجاز الأولمبي إلى جهود متعددة تهدف إلى تطوير وتعزيز الرياضة والأداء الرياضي في البلد، بغية تحقيق النجاح والتميز في الألعاب الأولمبية.

ويتضمن هذا المشروع عادةً برامج تدريبية مكثفة للرياضيين، وتوفير المرافق الرياضية المناسبة، ودعم الاتحادات الرياضية، وتشجيع المشاركة في البطولات الرياضية على المستوى المحلي والدولي.

ويهدف هذا المشروع في النهاية إلى إنتاج رياضيين محترفين مؤهلين للمشاركة والتنافس في الألعاب الأولمبية وتحقيق النجاح والميداليات لبلدهم.