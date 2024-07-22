السوداني يوافق على تمويل النفقات التشغيلية للاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على إطلاق تمويل النفقات التشغيلية للاتحادات الوطنية الرياضية.

وأكد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، خالد گبيان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني، قرر الموافقة على اطلاق تمويل النفقات التشغيلية متأخرة الصرف للاتحادات الرياضية، وذلك ضمن قانون الموازنة للعام الحالي.

وأوضح گبيان، أن الاتحادات الوطنية الرياضية، أصبح بمقدورها تنظيم البطولات المحلية لمختلف الفعاليات والفئات العمرية، فضلا عن اقامة الدورات التدريبية والتحكيمية، وأيضاً المشاركات الخارجية على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية.

وأضاف أن "رئيس الوزراء داعم كبير لقطاع الرياضة وحريص تماماً على تلبية متطلبات الرياضيين العراقيين كافة، من أجل تحقيق الإنجاز العالي من خلال المنافسة بشرف وتسجيل أفضل النتائج في المشاركات الخارجية.