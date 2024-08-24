السوداني يلتقي وفد المنتخب العراقي ويعلن حملة مؤازرة بعد "الأربعينية"

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفد المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم وأعلن عن وجود حملة وطنية ستطلقها الحكومة بعد الزيارة الأربعينية لمؤازرة المنتخب.

ويأتي اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قبل مغادرة المنتخب البلد للدخول في معسكر تدريبي لخوض أولى مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم، التي ستقام في ملعب البصرة في الخامس من شهر أيلول المقبل.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والمدرب الإسباني خيسوس كاساس.

ورحب السوداني بلاعبي المنتخب والكادر التدريبي، وبين أنه كان يأمل لقاء باقي اللاعبين الذين حالت ظروف احترافهم مع أنديتهم الخارجية عن الحضور، وأكد أن جميع أبناء الشعب لديهم الأمل والطموح بنجاح المنتخب في هذه التصفيات، حيث يستحق العراق التواجد في كأس العالم لما يمتلكه اليوم من إمكانيات ومواهب وكفاءات تشارك في الدوريات الكروية الأوربية، بجانب ما نمتلكه من كادر تدريبي متميز وكفوء وفرت له الحكومة كل أشكال الدعم المطلوبة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ المنتخب سيخوض التصفيات النهائية في العراق بعد سنوات طويلة عن آخر مباراة خاضها على أرضه، وهو ما يشكل عامل قوة سيساعدنا في تجاوز مباريات التصفيات، وأن جمهورنا ينتظركم بما هو معروف عنه من الوطنية ومؤازرة المنتخب في كل الظروف، مشيراً إلى وجود حملة وطنية ستطلقها الحكومة بعد الزيارة الأربعينية من أجل أن تشارك كل الفعاليات المجتمعية في مؤازرة المنتخب.

وأشار السوداني إلى أهمية هذه المشاركة التي تعد مهمة وطنية للعراق، وهي مؤشر من مؤشرات التعافي التي تؤكد سير البلد في الاتجاه الصحيح للتنمية والاستقرار، مؤكداً أن مشاركة المنتخب وتواجده في أكبر محفل كروي عالمي يؤكد الاستقرار وامتلاك الدولة المؤسسات التي تخطط في الجانب الرياضي، لما تمثله الرياضة اليوم من دور محوري في السياسة والاقتصاد وغيرهما.