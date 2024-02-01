السوداني يلتقي كاساس ودرجال في بغداد

شفق نيوز/ استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، ومدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي دعا شخصياً للقاء كاساس مدرب المنتخب والتباحث معه في امور تخص مشاركة بطولة آسيا.

وأكد بحر العلوم، ان الاتحاد متمسك بالمدرب كاساس خلال لقاء معه والجهاز الفني المساعد .

واشار الى ان الاتحاد الاسيوي أبلغ اتحاد الكرة بكتاب عاجل لفتح تحقيق لما حدث من تداعيات المؤتمر الصحفي الذي كان يديره كاساس بعد الخسارة امام الاردن .

واشار الى ان الاتحاد يسعى لمنح التطمينات للمدرب كاساس، مؤكدا انه والحكومة والجمهور العراقي متمسك بالمدرب كونه بدأ بوضع الكرة العراقية بطريقها الصحيح .

واكد ان كل الامور تشير الى ان كاساس باق مع المنتخب، وسيتم توفير كل مستلزمات نجاحه وحمايته، مبينا انه ستتم صرف مكافآت الفوز في المباريات السابقة .

وعن تصريحات كاساس بالصحف الإسبانية أفاد مصدر في اتحاد الكرة، إن كاساس بسبب تداعيات الصحفيين الاخيرة وبسبب انزعاجه اكد للصحف الاسبانية باتصال انه سيغادر العراق الى اسبانيا وسيتباحث بما حدث مع أهله وذويه لاتخاذ القرار النهائي بشأن بقائه أو تركه للمنتخب.

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، عصر الاثنين، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.

وأول أمس الثلاثاء، جدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثقة بالمدرب الإسباني خيسوس كاساس، وقرر تواجده في نهائيات آسيا للمنتخباتِ الأولمبية.