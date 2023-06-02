السوداني يكلف مستشاره لمعرفة حقيقة العقد مع "لا ليغا" الأسباني

شفق نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، يوم الجمعة، ان تطورات موضوع عقد اتحاد الكرة مع "لا ليغا" الأسباني انعكس على الشارع الرياضي الذي احتج بقوة على هذا العقد مما دعا رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لتكليفه للتحاور مع الاتحاد للتعرف على حقيقة العقد بالكامل.

وقال كبيان لوكالة شفق نيوز ان السوداني "كلفنا كمستشارين له بشكل رسمي لمتابعة موضوع تعاقد اتحاد الكرة العراقي مع لا ليغا الاسباني والجلوس مع الاتحاد لمحاورته بهذا الشأن والاطلاع على تفاصيل العقد كافة".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء خولنا لمتابعة الموضوع ومعرفة كل تفاصيل ما يحدث بشأن تعاقد الاتحاد مع لاليغا الاسباني والخروج بتقرير كامل فيما يخص العقد".

وبين كبيان أن التكليف الرسمي جاء بعد رفض نسبة كبيرة في الوسط الرياضي، و عدد من المختصين بالشأن الرياضي للمشروع بعد ان عدوه لايخدم الكرة العراقية .

وكان الخبير القانوني بالشان الرياضي طارق الشرع قد اكد في تصريحات صحفية ان عقد اتحاد الكرة العراقي لن يكون مع رابطة لا ليغا، بل مع شركة وسيطة في دبي، وهذا العقد سيورط عدنان درجال رئيس اتحاد الكرة العراقي .

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن عن توقيعه في مطلع شهر آذار/مارس الماضي اتفاقية مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، "لاليغا"، لإقامة دوري محترفين في العراق.

وكان عدنان درجال، رئيس الاتحاد، قد أكد في شباط/فبراير الماضي اعتماد نظام دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الاتحاد العراقي، فان الاتفاقية التي وُقّعت إلكترونياً ستمتد إلى 3 مواسم، على أن تبدأ من الموسم المقبل.