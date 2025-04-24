السوداني يكرم لاعبي وادارة نادي دهوك

شفق نيوز/ كرم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، لاعبي وإدارة نادي دهوك الرياضي الفائز ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل لاعبي وإدارة نادي دهوك الرياضي الفائز ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية 2025، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ومستشار رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "السوداني كرم اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهنأهم على هذا الإنجاز الكروي، الذي جاء من خلال التخطيط والعمل الناجح، مؤكدًا الاستمرار بدعم الرياضة ولا سيما كرة القدم لتحقيق نتائج كبيرة".

وقال السوداني بحسب البيان، أن "الرياضة تقود إلى توحيد المجتمع وإعلاء الروح الوطنية"، مشددًا على "ضرورة التخطيط الناجح والعمل لرفع مستوى كفاءة الأندية والمنتخبات والتمثيل الأفضل للعراق في مختلف المحافل".

من جانبهم، عبر الحضور عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء لتشجيعه واهتمامه المتواصل بالرياضة، وتقديم الدعم للأندية والمنتخبات، ورفع مستويات المشاركة العراقية في البطولات المختلفة، كما قدموا لسيادته مجموعة من الهدايا التذكارية تقديرًا وتثمينًا لدعمه المتواصل".