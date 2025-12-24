السوداني يطمئن درجال: الحكومة داعمة للمنتخب العراقي في تصفيات المونديال

شفق نيوز – بغداد

أبلغ رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، استمرار الحكومة في تقديم كامل الدعم للمنتخب العراقي في مباراته الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال بيان لمكتب السوداني، ورد وكالة شفق نيوز، إن الأخير "استقبل رئيس الاتحاد عدنان درجال، وعبَّر عن الاستمرار بتقديم كامل الدعم وتهيئة كل المتطلبات لعمل الاتحاد وللمنتخب الوطني الكروي وملاكه التدريبي، الذي تنتظره مباراة حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم"، حيث أشار وفق البيان، إلى "ثقته بقدرات وعزيمة لاعبي المنتخب وكادره التدريبي".

وأكد رئيس الوزراء وفقاً للبيان ذاته، أن "عام 2026 يجب أن يكون عام العراق"، معبراً عن "أهمية أن تدعم جماهيرنا العراقية المنتخب في مهامه، بما يعزز المساندة النفسية للّاعبين في استحقاقهم المقبل".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، كشف أول أمس الاثنين، أنه "لجأ" إلى الحكومة لتسديد مستحقات إحدى الشركات الرياضية المتعاقدة معها بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، بالتزامن مع استعداداته التحضيرية لمباراة المنتخب المصيرية في التصفيات.