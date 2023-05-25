السوداني يصدر 16 توجيها يخص الاتحادات الرياضية العراقية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الوزارات والجهات ذات العلاقة بمعالجة جميع المعرقلات التي تواجه الاتحادات الرياضية في عملها الإداري والفني لغرض النهوض بواقع رياضة الانجاز العالي .

جاء ذلك في بيان صدر عن مستشارية رئاسة الوزراء للشؤون الرياضية، ورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن هذا التوجيه جاء استناداً الى المقترحات المقدمة المنبثقة عن اجتماع رؤساء 38 اتحاد اولمبي وغير اولمبي الذي عقد اليوم، مع مستشار السوداني لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان .

وبحسب البيان، فقد تضمنت هذه التوجيهات :

1. تشكيل لجنة متخصصة لمناقشة مناهج وزيادة موازنات الاتحادات

2. تفعيل المادة( 16 ) من قانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة (2021) بخصوص تخفيض أسعار تذاكر السفر للوفود التي تسافر الرياضية بالوسائط الحكومية .

3. تفعيل المادة (5) من قانون منح الرياضيين الابطال والرواد الخاصة بمعالجة المصابين والمرضى .

4. توجيه وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم المشاركات الخارجية للاتحادات الرياضية

5. تفعيل المادة (27 اولاً) من قانون الاتحادات الرياضية والخاصة بأعفاء الاتحادات من رسوم الضرائب والاستيراد .

6. الايعاز بتخصيص أراضي للاتحادات الرياضية وبدون بدل وتوفير بنى تحتية لممارسة هذه الاتحادات نشاطاتها .

7. تخصيص مقر لكل رئيس أتحاد عراقي يتبوء منصب عربي أو أسيوي أو دولي .

8. تأييد ودعم الاتحادات الرياضية لتشكيل جمعية أو رابطة للمطالبة بحقوقهم .

9. تعديل قانون الاتحادات الرياضية من خلال المؤتمر العام او من خلال قانون الرياضة الموحد .

10. منع النقابات من جباية المبالغ والرسوم من القاعات الرياضية والمسابح .

11. تسهيل منح سمة الدخول إلى الأراضي العراقية للوفود الرياضية القادمة .

12. صرف موازنة الإتحادات الغير أولمبية (13) اتحاد المتوقفة .

13. تخصيص موازنة الاتحاد الأولمبياد الخاص .

14. منح رؤساء الاتحادات الرياضية جواز خدمة وفقاً للقانون .

15. اكمال مشروع قاعة بغداد ارينا .

16. توجيه أعمام يبين أن الاتحادات الرياضية ذات شخصية معنوية ويسمح لها بالتخاطب مع الوزارات ودوائر الدولة .