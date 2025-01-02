السوداني يستقبل درجال ويشدد على حسم تأهل العراق للمونديال

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على ضرورة حسم تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى كأس العالم 2026.

جاء ذلك، خلال استقباله، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وشدد السوداني، على أهمية "تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال، وتحقيق حلم العراقيين بتمثيل البلد في الاستحقاق الكروي الأهم على مستوى العالم"، مؤكداً دعم الحكومة المستمر للمنتخب والاتحاد في هذه المهمة الوطنية، وأهمية استمرار الجماهير والإعلام في مؤازرة المنتخب الوطني خلال هذه المهمة.

وبحث رئيس الوزراء، مع درجال، موضوع دوري المحترفين العراقي، وتوفير كل السبل والمتطلبات لأجل إنجاحه؛ لما له من تأثير على الارتقاء بمستوى الأندية واللاعبين وانعكاساته على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في استحقاقاتها الخارجية وما تقدمه الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة، بعد توقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا).