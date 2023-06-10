السوداني يدخل على خط انتقال فرق الدوري الممتاز إلى المحترفين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تفاصيل آلية انطلاق دوري المحترفين مع اندية الدوري الممتاز، مشيرا الى رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تذليل معوقات انتقال الأندية لهذا الدوري وإيجاد المعالجات اللازمة لها.

وقال الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " عقد، اليوم السبت، اجتماعاً مع أنديةِ الدوري المُمتاز في مقرّ الاتحادِ، لشرحِ آليةِ إطلاق دوري المُحترفين لموسم 2024/2023، بحُضور رئيسِ الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وعُضو الاتحاد محمد ناصر والأمين العامّ محمد فرحان".

وأضاف البيان ان "درجال شرح تفاصيلَ العقد الذي يتضمنُ شقين، دوري المُحترفين والآخر يخص الفئاتَ العمريّة، بالإضافةِ إلى مشروع بطاقةِ شبابي ومشروع الحلم"، مؤكداً ان "الدعمَ اللامحدود من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منحنا الثقةَ بالمُضي قدماً في إبرامِ هذا العقد وتطوير كرةِ القدم بكل مفاصلها، ونأملُ أن ينعكسَ هذا العقدُ على تَطويرِ الكرةِ العراقيّة".

من جهةٍ أخرى، "باركت الأنديةُ تعاقُدَ الاتحاد مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ، وعدّوها خطوةً مهمةً ومُميزةً في انتقالِ الكرة العراقيّةِ على مسار التطورِ واللحاق بمصاف الدول المُتقدمة كروياً"، وفق البيان.

وتابع الاتحاد انه "شكّل لجنةً من المكتبِ التنفيذيّ وعددٍ من مُمثلي الأندية لتَدوينِ معوقاتِ الأندية التي تواجه طريقها في الانتقال لدوري المُحترفين، وستقدم لرئيس الوزراء للنظر بها، وتذليل تلك المعوقات، وإيجاد المُعالجاتِ المُناسبة لها من أجل أن يظهرَ دوري المُحترفين بصُورةٍ رائعةٍ تخدمُ الكرة العراقية وتطورها نحو الأحسن".