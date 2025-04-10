السوداني يطلق مبادرة لحل أزمة الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشاريه لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان وإياد بنيان، اليوم الخميس، مبادرة للمساهمة في حل الأزمة الأخيرة التي شهدها البيت الكروي متمثلاً باتحاد كرة القدم العراقي.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إنه "حرصاً على سمعة الكرة العراقية ومكانتها، وبدافع من المسؤولية الوطنية، و بهدف التحرك إلى لمّ الشمل وتوحيد الصفوف، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للجلوس على طاولة حوار واحدة وحل الأزمة الواقعة في البيت الكروي".

وأضاف أن "هدف الجلسة هو تقديم حلول واقعية تُراعي المصلحة الوطنية العليا وتنسجم مع القوانين والنظام الأساسي للرياضة العراقية".

يذكر أن خلافات حادة وعدم اتفاق يشهدها اتحاد الكرة العراقي، وعدم التوصل إلى اتفاق مشترك لحل مشاكل عدة، منها تدهور نتائج المنتخب ونتائجه السلبية، وتسمية مدرب جديد للمنتخب وإنقاذ الكرة العراقية الذي يدخل في صراع صعب لبلوغ كأس العالم 2026.