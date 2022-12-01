السوداني والحلبوسي يغردان بتأهل المغرب

شفق نيوز / غرد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وتأهل منتخب المغرب كأول المجموعة بعد فوزه على المنتخب الكندي 2-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، المؤهلة الى الدور الـ 16 لمونديال كأس العالم، والتي سجلت تأهل كرواتيا كثاني المجموعة.

وكتب السوداني في تغريدة له على تويتر: "أبارك لمنتخب المغرب الشقيق، فوزه وتأهّله في بطولة كأس العالم، ‏وحظّ أوفر لمنتخبات البلدان الشقيقة والصديقة، التي لم تنجح في عبور دور المجموعات".

بدوره، كتب الحلبوسي في تغريدة له على تويتر: "نبارك لأشقائنا في المملكة المغربية تأهل منتخبها إلى دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم، مردفاً بالقول: "نشارككم الفرحة والفخر بهذا الإنجاز الكبير".